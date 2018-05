Anzeige

Wattenheim.Das Projekt Schöner Pfarrgarten in Wattenheim rüstet sich für die Sommerzeit. Deshalb erfolgt die Einladung zum nächsten Arbeitseinsatz am kommenden Samstag, 19. Mai, von 9 bis 12 Uhr in den Pfarrgarten. Jeder kann mitmachen und sich den Rat vom Fachmann einholen. Seit 2009 läuft das Projekt mit großem und sichtbarem Erfolg. Für die Helfer gibt es während der Gartenarbeit zwischendurch immer ein schmackhaftes Frühstück. Auch der Termin für den nachfolgenden Arbeitseinsatz steht schon fest: Dieser findet am Samstag, 14. Juli, ebenfalls vormittags statt. Weiterhin sucht die Gruppe einen Schrank, gerne mit Glastür, für Gartenbücher und Gartenhefte. Dieser sollte 80 Zentimeter breit, 1,50 Meter hoch und 40 Zentimeter tief sein. Ansprechpartner ist Walter Lauseker unter der Telefonnummer 06245/75 32. str