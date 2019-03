Eulenwanderung für Familien

Nordheim.Eine nächtliche Eulenwanderung bietet das Naturschutzzentrum Bergstraße am Mittwoch, 13. März, von 19 bis 21 Uhr in Nordheim an. Unter der Leitung von Gerhard Eppler können die Teilnehmer mit Glück acht verschiedene Eulenarten im Kreis Bergstraße beobachten, einige davon sind nur extrem selten zu sehen.

Nach Angaben der Naturschützer sind im Frühjahr die nächtlichen Balzrufe der Tiere zu hören, bei manchen sind sogar Balzflüge im Mondschein zu sehen. Am Nordheimer Altrhein besteht die Aussicht, Steinkauz, Waldohreule und Waldkauz zu begegnen – sowie vielen anderen Tieren, die in der Dämmerung unterwegs sind. Das Angebot ist kostenfrei. Spenden sind willkommen. Treffpunkt für alle Interessierten ist im Bibliser Ortsteil Nordheim, in der verlängerten Altrheinstraße am Altrhein. red

