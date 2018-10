Evangelische Kirchengemeinde feiert Erntedank

Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Arne Polzer füllt sich die Halle. © Fell

Nordheim.Nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Arne Polzer trafen sich die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in der Kultur- und Sporthalle in Nordheim. Hatte schon Pfarrer Polzer die Erntedankzeit in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt, präsentierten sich auch die Tische – passend zur Jahreszeit – herbstlich bunt dekoriert.

Neben einer beeindruckenden Kuchentheke, an der auch fair gehandelter Kaffee verkauft wurde, gab es kühle Getränke und Laugenstangen. Im Foyer hatte die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte, Birgit Uhrig, ein kleines Kinderparadies aufgebaut. Hier konnten die Besucher aus Holz und buntem Papier lustige Drachen basteln oder Papiermäuse falten. Eine große Kiste enthielt viele lustige Spiele.

Josephine Polzer und Laura Klingelhöfer boten am Eine-Welt-Stand fair gehandelte Bioprodukte an. Kaffee, Kaba, Kakao, Schokokugeln, Schokolade, Tee und Kekse wechselten den Besitzer. Elena Fölger und Tabea Adam hatten ein Schätzspiel vorbereitet. Gegen eine kleine Spende, die „Brot für die Welt“ zugutekommen soll, galt es, die Anzahl von Walnüssen zu erraten oder 500 Gramm Weizen – ohne Waage – abzumessen.

Dicht umlagert waren zwei Bücherstände der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) aus Wattenheim, wo es neben Büchern auch Kalender gab. Engel, Kerzenständer, Spielzeug und Tiere aus Holz bot zudem die Regentropfen Werkstatt aus Hofheim an. Viola Morew und Regina Blaß verkauften diese zugunsten der Region Jujuy in Argentinien.

Am herbstlich-sonnigen Nachmittag begeisterte zudem eine Tanzvorführung der Ballettschule Hagenmeyer. Und Pfarrer Arne Polzer stellte einmal mehr seine Gitarrenkünste unter Beweis, als er die Kinder beim Singen begleitete. Fell

