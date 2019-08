EWR erneuert Kabel in Wattenheim

Wattenheim.Ab Montag, 12. August arbeitet die EWR Netz GmbH in Wattenheim in der Luisenstraße, in der Neuen Wormser Straße und im Neuländer Pfad. Um eine zuverlässige Versorgung gewährleisten zu können, werden in diesem Bereich die Mittelspannungskabel erneuert. Für die Gesamtmaßnahme ist eine Bauzeit von etwa zehn Wochen – bei guter Witterung – eingeplant. Die Beeinträchtigungen für Anwohner beschränken sich auf die allgemeine Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr. Nach Arbeitsende ist die Zufahrt zu den Grundstücken in der Regel sichergestellt, teilt EWR mit. Die Arbeiten übernimmt die Tiefbaufirma Jak. Gärtner & Söhne aus Lampertheim. Fragen beantwortet EWR-Mitarbeiter Rainer Fuhrmann unter 06241/ 848-473. red

