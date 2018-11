EWR gräbt Gehweg auf

Biblis.Ab Mittwoch, 21. November, arbeitet die EWR Netz GmbH in Biblis im Bereich Helfrichsgärtel und in der Breslauer Straße. In der Fläche des Gehweges werden neue Rohre für ein Glasfaserkabel verlegt. Diese Datenleitung dient laut EWR zur Überwachung der Niederspannungsstation im Neubaugebiet Helfrichsgärtel III. Die Arbeiten werden durch die Tiefbaufirma Gärtner & Söhne GmbH aus Lampertheim ausgeführt und sollen laut EWR bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Wie EWR-Projektleiter Nico Baas mitteilt, sollen sich die Beeinträchtigungen für die Anwohner auf die allgemeine Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr beschränken. Fragen beantwortet EWR-Mitarbeiter Daniel Wolf unter 06241/84 85 63. red

