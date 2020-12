Ex-Bürgermeister Kusicka soll Verjährungsfrist verlängern

Biblis.Nach Informationen dieser Redaktion hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil der Sitzung einstimmig dafür votiert, einen Ablauf der Verjährungsfrist in Verbindung mit dem Neubaugebiet zum 1. Januar 2021 zu verhindern. Die Frist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Beginn des Vorhabens im Helfrichsgärtel. Im Kern geht es um die Prüfung eventueller Straftatbestände beziehungsweise möglicher Schadensersatzansprüche. Laut dem Beschluss werden Kusicka und die Gemeindevorstände nun aufgefordert zu erklären, dass sie mit einer Fristverlängerung einverstanden sind. Die juristischen Details steuerte Thomas Dietenhöfer bei; der Anwalt arbeitet im Auftrag der Gemeinde.

Sollten betreffende Personen diese Erklärung nicht abgeben, steht nach unseren Informationen eine Feststellungklage im Raum, die den Fristverlauf unterbrechen soll.

Noch im öffentlichen Teil der Ausschusssitzung in der Riedhalle hatte Bürgermeister Volker Scheib erklärt, er werde für eine lückenlose und transparente Aufklärung und Aufarbeitung der Vorgänge um das Baugebiet sorgen. Scheib, an Gremium und Besucher gewandt: „Das verspreche ich Ihnen.“

Der Ausschuss hat wie tags zuvor der Bauausschuss mehrheitlich einen Rücktritt vom Vertrag mit dem angeschlagenen Bauträger MKM bevorzugt, ohne einen Beschluss zu fassen. Dieser soll am Mittwochabend durch die Versammlung der Gemeindevertreter erfolgen (19 Uhr, Riedhalle). Dem Vernehmen hat eine Mehrheit der Kommunalpolitiker inzwischen auch deshalb kein Interesse mehr an der Fortführung des Vertrags mit MKM, weil das die Aufklärung der Verantwortung für das Desaster verhindern oder zumindest erheblich erschweren würde. Hans-Peter Fischer kündigte für die FLB am Dienstagabend an, Klage einzureichen, sollten sich die Gemeindevertreter am Mittwoch doch noch für die Fortführung des Vertrags entscheiden.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020