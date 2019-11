Experte gibt Tipps

Biblis.Die Energieagentur Bergstraße bietet am Mittwoch, 20. November, ab 14.30 Uhr kostenlose Energieberatungen im Bibliser Rathaus an. Zur Terminkoordination ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei der Energieagentur Bergstraße unter 06252/6 89 29 88 einen Termin für den Energieberatungstag reservieren lassen. Die Beratung ist kostenlos und herstellerneutral. Um auch Berufstätigen eine Beratung zu ermöglichen, finden die Termine bis in den späten Nachmittag hinein statt. An allen anderen Tagen steht die Energieagentur in Heppenheim zur Verfügung. Zur telefonischen Terminvereinbarung ist diese von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr unter der genannten Rufnummer zu erreichen.

Energieexperte Philipp Meister, Projektleiter bei der Energieagentur Bergstraße, informiert, wie man in den eigenen vier Wänden Energie sparen und gleichzeitig die Behaglichkeit und den Komfort des Hauses steigern kann. Bei den besprochenen Maßnahmen erläutert er jeweils, welche gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen sind und welche Förderangebote es gibt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.11.2019