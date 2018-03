Fabian Weiß übernimmt Vereinsführung

Anzeige

17 neue Mitglieder

Im vergangenen Jahr wurden 17 neue Mitglieder aufgenommen, der Mitgliederstand beträgt damit 247. Jugendwart Dennis Jakob berichtete, dass vier Mädchen und sieben Jungen der Jugendfeuerwehr angehören. Es seien zudem zwei Jugendliche aus der Kinderfeuerwehr hochgerückt. 50 Übungsstunden absolvierten die Jugendlichen. Es fanden zwei Übungen mit den Jugendwehren Biblis und Wattenheim statt. Die Truppe besuchte die Leitstelle in Heppenheim, die Atemschutzstrecke in Bürstadt. Und die Jugendlichen nahmen am Fußballturnier des Löschbezirks 4 in Hofheim teil sowie an der Sammeljugendwoche. Bei der Bezirksolympiade in Biblis belegten sie den fünften Platz.

Der Höhepunkt war das Kreiszeltlager in Viernheim. Alexander Metzner und Kai Kreider erwarben hier die Leistungsspange. Ein Ausflug führte alle Jugendwehren der Gemeinde in den Kletterwald nach Mainz, finanziert von der Gemeinde. Weihnachtsfeier, Tannenbaumaktion und Winterwanderung rundeten das Jahr ab. Einen Wechsel gibt es auch bei der Jugendfeuerwehr. Dennis Jakob scheidet wegen Umzugs aus dem Amt. Seine Aufgaben übernimmt Timo Kessler mit Unterstützung von Alexandra Walz.

Kinderfeuerwehrwart Nico Schweiger freute sich, dass bei den Löschbären 13 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mitmachen. Samira Schön und Lana Kessler wechselten in die Jugendwehr. Die Löschbären werden beim Kreisjugendzeltlager und bei der Kinderolympiade teilnehmen. Gemeindebrandinspektor Ingo Ess lobte die Entwicklung der Kinderwehr, sie sei die erste in der Großgemeinde gewesen. Ehemalige Mitglieder seien inzwischen Kameraden in der Einsatzabteilung. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.03.2018