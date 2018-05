Anzeige

Biblis.Eine Fachfirma wird sich am Freitag, 25. Mai, die Schäden an der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Biblis anschauen. Dies teilt ein Sprecher des Bistums Mainz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wie bereits berichtet besteht an der Kirche im Bereich des Haupteingangs Steinschlaggefahr. Seitdem gibt es eine weiträumige Absperrung vor dem Gebäude.

Im Oktober hatte sich aus dem Zierfries ein Stein gelöst. Nun wollen die Experten per Hubsteiger die beschädigte Stelle sichten und die Fassade nach möglichen weiteren Schäden absuchen. „Danach können wir einen Sanierungsplan erstellen und Aussagen über die Kosten machen“, sagt der Sprecher.

Für die Sanierung des Gotteshauses müssten das Bistum und die Kirchengemeinde aufkommen. Die Kosten würden zwischen beiden geteilt. Wie hoch der jeweilige Anteil ausfalle, werde erst noch in verschiedenen Gremien beschlossen. Auf Nachfrage bestätigte der Bistums-Sprecher, dass die Summe durchaus hälftig geteilt werden könne. Aber mit dieser Auskunft wolle er auf keinen Fall der noch ausstehenden Entscheidung vorgreifen, betont er gleichzeitig. ps