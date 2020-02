Fährturm als Attraktion für die Besucher

Nordheim.„Die Schönheiten unserer Großgemeinde Biblis dürfen wir nicht weiter unter dem Scheffel stellen“, sagte Günter Mössinger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim, während der Jahreshauptversammlung. Der Erhalt der Kulturlandschaft sei wichtig, müsse aber auch erlebbar sein. Hier versuche der Verein, Impulse zu setzen und den besonderen Mehrwert der Großgemeinde Biblis aufzuzeigen.

Mössinger berichtete von elf Archivabenden, bei denen Inventararbeiten, Bibliothekspflege und Pflege der Fotosammlung auf dem Plan standen. Ebenso beschäftigten sich die Vereinsmitglieder mit der Familienforschung. Hier lobte der Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit benachbarten Heimatforschern. Weiterhin wurden vier Sammelblätter herausgegeben, die für die Nachwelt in großen Bibliotheken und an Universitäten zu finden sind.

Reichlich Arbeit investierte der Verein in die Denkmalpflege. Alleine 18 Tage wurden mit der Pflege und dem Erhalt der Burg Stein erbracht, 34 Tage lang wurde am Fährhausturm gearbeitet und elf Tage am Brunnen auf der Maulbeeraue, der im vergangenen Jahr durch Vandalismus beschädigt worden war. Jeweils zwei bis drei Tage kamen bei der Pflege der Ufertreppen zusammen, für die Rathausuhrpflege in Nordheim, für Mäharbeiten am keltischen Grabhügel im Bibliser Wald, für den Myriameterstein in Groß-Rohrheim und für die Aufstellung des Sickingersteines in Nordheim.

Zahlreiche Vorträge

„Zur Wissensvermittlung öffneten wir 2019 jeden ersten und dritten Sonntag unser Museum. Ebenso wird unser Fährhausturm einmal im Quartal geöffnet, außerdem zu Sonderzeiten für Gruppen“, zählte Mössinger auf. Um die 25 Veranstaltungen und Aktivitäten gab es im vergangenen Jahr. Zu nennen sind hier etwa: die Durchführung des Sommertagsumzuges in Nordheim, Besuche des Museums, des Fährturms oder der Burg Stein. So hatten die Heimatforscher die Behindertenhilfe Bergstraße, die Hessische Archäologische Gesellschaft, den Nassauischen Altertumsverein, Gäste aus den Partnerstädten, den Sängerkreis Bergstraße, die katholischen Frauen aus dem Dekanat sowie verschiedene Schülergruppen zu Gast.

Es fanden Vorträge für Senioren statt, und der Verein konnte beim „Dollen Dorf“ des Hessischen Rundfunks das Museum sowie den Fährhausturm im Fernsehen präsentieren. Erfreut berichtete der Vorsitzende zudem: „Wir haben eine Brückenlaterne erhalten.“ Diese stammt vom zweiten einstigen Brückenturm auf hessischer Seite der Wormser Brücke. Der Turm wurde im Krieg zerstört und nicht mehr aufgebaut, die Laterne aus Bronze und Eisen stammt von diesem Turm.

Unerfreuliches gab es hinsichtlich des Vandalismusschadens am Brunnen in der Maulbeeraue zu berichten. Hier mussten viel Zeit, Arbeit und Geld in die Hand genommen werden, damit dieser wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Für Proteste bei den Heimatforschern sorgte zudem die Sperrung der Natostraße am Rhein, hier hoffe man noch auf Verhandlungsgeschick seitens des Rathauses, damit diese Sperrung aufgehoben werde.

Passend gab es zur Kerwe in Nordheim eine Ausstellung hierzu, ebenso zum Thema Poesiealben am Weihnachtsmarkt. Und der Verein lud am Tag des offenen Denkmals zu Führungen durch das Biblis Rathaus ein. Mössinger dankte allen Helfern und Unterstützern.

Die nächsten Veranstaltungen stehen schon bevor: So steht die Vorstellung des Bildheftes „Das Schmiedehandwerk in Biblis, Wattenheim und Nordheim“. Es gibt einen Sommertagsumzug am 22. März. Und an Christi Himmelfahrt wird mit Pfarrer Arne Polzer erstmals ein Gottesdienst unter freiem Himmel am Fährhausturm gefeiert. Ausstellungen sind dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowie „50 Jahre Grenzänderung“ gewidmet.

