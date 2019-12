Fährturm öffnet Pforten

Nordheim.Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet der Nordheimer Fährturm am kommenden Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. In dem historischen Gebäude am Rheindamm, Außerhalb 6, ist auch die Rheinschifffahrtssammlung geöffnet. Zudem lohnt sich der Ausblick vom Balkon auf das Rheinufer, die wandernde Sandbank und das benachbarte Worms-Rheindürkheim. Außerdem zeigt das Burg-Stein-Museum in Nordheim in der Rathausstr. 1 die Sonderausstellung „Poesiealben farbige Begleiter der Jugendzeit“. Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim freut sich auf Besucher. Der Eintritt ist frei. red

