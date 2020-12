Fahrerin im Auto eingeklemmt

Biblis.Bei einem heftigen Zusammenstoß auf der Bibliser Kraftwerks-kreuzung ist eine 59 Jahre alte Fahrerin aus Wattenheim schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Bürstädter hatte die Kreuzung in Richtung Ortskern queren wollen und war dabei mit seinem Auto in das Fahrzeug der Frau gekracht, die auf der Landstraße 3261 unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, kam die Fahrerin ins Krankenhaus. Der Bürstädter sei bei dem Unfall weitgehend unverletzt geblieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer das Auto der Frau, das aus Fahrtrichtung Wattenheim kam, übersehen hatte.

Feuerwehr schneidet Auto auf

Der Zusammenstoß sorgte für stundenlange Behinderungen im Berufsverkehr. Passiert war das Ganze gegen 14.45 Uhr. Weil die Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt war, musste die Feuerwehr den Skoda aufschneiden. Bei dem Einsatz war neben den rund 20 Feuerwehrleuten aus Biblis und den Ortsteilen auch die Berufsfeuerwehr aus dem Kernkraftwerk mit dabei.

Video Lokales Unfall auf der Kraftwerkskreuzung in Biblis - 01:13 Bei einem heftigen Zusammenstoß auf der Bibliser Kraftwerkskreuzung ist eine 59 Jahre alte Fahrerin aus Wattenheim schwer verletzt worden. Bei einem heftigen Zusammenstoß auf der Bibliser Kraftwerkskreuzung ist eine 59 Jahre alte Fahrerin aus Wattenheim schwer verletzt worden.

Bis die beiden völlig zerstörten Fahrzeuge abgeschleppt waren und die Straße wieder freigegeben werden konnte, dauerte es bis in den frühen Abend hinein. Die Polizei leitete währenddessen den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Nach Auskunft der Ermittler bildeten sich dabei in beide Fahrtrichtungen der L 3261 lange Staus. Damit kam es kurz nach Freigabe der Strecke am Montag gleich wieder zu Verkehrsbehinderungen. Wegen Fahrbahnsanierungen war die L 3261 zwischen der Kraftwerkskreuzung und Wattenheim mehrere Wochen lang voll gesperrt. Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, bezifferten die Beamten auf bis zu 15 000 Euro. sbo

Info: Foto-Strecke unter suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020