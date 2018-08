Anzeige

Biblis.Der Geflügelzuchtverein Biblis veranstaltet am Sonntag, 23. September, einen Ausflug nach Nierstein in Rheinhessen. Die Teilnehmer erwartet eine amüsante Fahrt im Planwagen durch die Weinberge. Die Wagen werden von den kleinen Weinbergtraktoren gezogen. Steil geht es nach oben auf die Hügel um Schwabsburg, von wo man einen guten Blick auf den im Tal gelegenen Rhein und weit nach Hessen und die umliegenden Gebiete hat. Unterwegs macht die Gruppe Rast mit einer klassischen rheinhessischen Verpflegung: „Weck, Woscht und Woi.“ Während der rund dreistündigen Fahrt gibt es verschiedene Weinsorten der Winzerfamilie Happel, aber auch Traubensaft und andere alkoholfreie Getränke. Anschließend wird die Gruppe auf dem Weingut einkehren, um dort ein rheinisch-rustikales Abendessen in Form eines Buffets zu genießen. Auch hier sind die Getränke im Preis beinhaltet.

Die Fahrt mit der Bahn nach Nierstein und zurück, die Wagenfahrt mit Verpflegung sowie das Buffet einschließlich aller Getränke beträgt 40 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Joachim Hollerbach von Hollerbach Geschenke bis zum 15. September entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es können auch Nichtmitglieder mitfahren. red