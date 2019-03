Familien suchen Glück

Biblis.Vergangenes Jahr hat der Film „Shoplifters – Familienbande“ die „Goldene Palme“ in Cannes erhalten. Am heutigen Donnerstag um 20 Uhr läuft er in der Bibliser Filminsel. In einer kalten Nacht begegnen Osamu Shibata und Sohn Shota der kleinen Yuri. Sie ist verwahrlost und halb erfroren und so nimmt Osamu sie kurzerhand mit nach Hause.

Karoline Herfurth gibt ihr Regiedebüt in dem Film „Sweethearts“, der von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. März, jeweils um 20 Uhr, in Biblis gezeigt wird. Die alleinerziehende Mutter Mel will sich und ihrer Tochter durch einen Diamantendiebstahl ein besseres Leben ermöglichen, doch bei der Umsetzung geht alles schief.

Als Kinderfilm ist am Sonntag, 31. März, 15 Uhr, ein Klassiker von Astrid Lindgren dran: „Michel muss mehr Männchen machen“. Es ist die alte Verfilmung von 1972 mit Jan Ohlsson als Michel aus Lönneberga. Im Mittelpunkt stehen Michels Streiche, die er ganz unabsichtlich begeht. Dieses Mal wird Knecht Alfred (Björn Gustafson) krank und braucht dringend einen Arzt. Doch draußen wütet ein Schneesturm. Alfred ist sein bester Freund und Michel weiß, was zu tun ist. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019