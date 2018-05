Anzeige

Biblis.Mit „Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers“ von Guillermo del Torro beginnt die neue Filmwoche im Bibliser Kino. Er handelt von der stummen Elisa, die während des Kalten Krieges in einem Hochsicherheitslabor der amerikanischen Regierung arbeitet. Als sie mit ihrer Kollegin ein geheimes Experiment entdeckt, ändert sich ihr Leben für immer. Sie freundet sich mit dem mysteriösen Fischwesen an, das in einem Tank gefangen gehalten wird. Ihre Gefühle für die Kreatur werden so intensiv, dass sie den Entschluss fasst, den Amphibienmann zu befreien. Allerdings wird das Paar vom Militär und dem Laborleiter gejagt. Sie wollen das außergewöhnliche Geschöpf und seine Kräfte bei einem Kriegsausbruch einsetzen. Die Filminsel zeigt dieses Märchen von heute bis Sonntag, 3. bis 6. Mai, um 20 Uhr.

Der Kinderfilm „Wendy 2“ läuft am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr. Wendy (Jule Hermann) lebt glücklich mit ihren Eltern auf dem Reiterhof ihrer Großmutter Herta. Doch Wendy erfährt, dass der Hof kurz vor der Pleite steht. Mit dem Preisgeld bei einem Turnier will sie Rosenborg retten. Doch dafür benötigt sie ein Pferd, das über Hürden springen kann. cid