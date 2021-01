Biblis. In Biblis geben am Sonntag, 14. März, knapp 7500 Bürger ihre Stimmen bei der Kommunalwahl ab - die meisten ganz woanders als bisher. „Aufgrund der Pandemie haben wir alle Wahllokale - bis auf Wattenheim - in größere Räumlichkeiten verlegt“, sagt Hauptamtsleiter Henning Ameis. „Dadurch wollen wir die Hygiene und den Schutz für die Wähler und Wahlvorstände verbessern.“ So sei das

...