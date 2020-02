Fastnachtsumzug in Bürstadt ohne die Brass Band Biblis

Zum Thema Fastnachtsumzug

Seit mehr als 50 Jahren ist der Fanfarenzug Biblis, seit 1990 die Brass Band Biblis, fester Bestandteil des Bürstädter Fastnachtsumzuges und ein Garant für stimmungsvolle Musik. Doch in diesem Jahr wurden die Musikerinnen und Musiker vom Organisationskomitee nach bereits erfolgter Zusage ausgeladen. Hintergrund: Geldmangel! So sollten sich die Bibliser Musiker mit den Einhäuser Musikern den Fastnachtsumzug teilen, das heißt, je ein Jahr Biblis und das nächste Jahr Einhausen! Auf diesen Kuhhandel wollten sich weder die Bibliser noch die Einhäuser einlassen. So spielt in diesem Jahr weder Biblis noch Einhausen.

Nicht dass man von dem übersichtlichen Umzugshonorar die Vereinskasse füllen könnte. Nein, wir haben viele Musikerinnen und Musiker von Bürstadt in unserem Verein, die sich gerne einmal im Jahr in ihrer Heimatstadt zeigen wollen.

So können wir nur hoffen, dass sich die Zahl der kühlschrankgroßen Lautsprecher auf den Umzugswagen nicht noch weiter erhöht. Denn die machen garantiert nicht die Stimmung, die eine Musikkapelle machen kann! Somit wünsche ich dem Bürstädter Fastnachtsumzug einen schönen und bitte nicht so lauten Verlauf.

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.02.2020