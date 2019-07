FC-Quartett geht auf Deutschlandreise

Gross-Rohrheim.Unter dem Motto „Kreuz und quer durch Deutschland“ möchten die Sänger des FC-Quartetts in Groß-Rohrheim zusammen mit ihren Gästen musikalisch durch das Heimatland reisen. Fremdenführer Klaus wird Fahrten und Reiseziele kommentieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. Juli, ab 19.30 Uhr im „Treff 21“ statt und wird mit dem Lied „Wir werden durch Deutschland fahren, vom Meer bis zum Alpenschnee“ eingeleitet. Getränke gibt es in Selbstbedienung. Knabberzeug kann mitgebracht werden.

Außerdem weisen die Sänger des FC Alemannia schon auf ihre nächsten Veranstaltungen hin. Die Jubiläumsfeier findet am Freitag, 20. September, in der katholischen Kirche statt. Der Funzel-Abend steigt dann am Samstag, 28. September, in der Rathausscheune. Der Kartenvorverkauf für diese Traditionsveranstaltung beginnt am 18. Juli beim „Offenen Singen“. Danach sind die Tickets bei den Sängern des FC-Quartetts erhältlich. red

