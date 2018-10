Federvieh übernimmt Hauptrolle

Besucher können Küken beim Schlüpfen beobachten. © str/a

Biblis.Der Geflügelzuchtverein Biblis richtet Sonntag, 11. November, seine traditionelle Lokalschau in der Riedhalle aus. Nach Auswertung der Meldungen werden etwa 300 Tiere den Preisrichtern und dem Publikum präsentiert. Schirmherr Felix Kusicka übernimmt um 10.30 Uhr die offizielle Eröffnung der Ausstellung.

Zu den Publikumsmagneten zählt der liebevoll eingerichtete Bauernhof mit dem Kükenschlupf, der nicht nur die jüngsten Besucher regelmäßig fasziniert. In einer Voliere soll ein sogenannter „Hühner-Schiss-Wettbewerb“ stattfinden, bei dem die Besucher raten können, wo die Hühner ihre Spuren hinterlassen. Bei der traditionellen Tombola können im Anschluss an die offizielle Eröffnung zahlreiche Preise gewonnen werden. Für leckere Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Ein Landhandel bietet an seinem Stand Leckereien für Mensch und Tier an.

Die Riedhalle ist am Samstag, 10. November, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 11. November, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018