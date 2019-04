„Feeling Groovy“ im Bibliser Bürgerzentrum

Biblis.Lautes Stimmengewirr drang aus dem Bürgerzentrum in Biblis. 360 Gäste warteten beim ausverkauften Konzert, das im Rahmen der Kulturreihe stattfand, gespannt auf den Auftritt der Simon & Garfunkel Revival Band. Das Licht ging aus und es wurde still im Saal, als die Sänger Michael Frank und Guido Reuter die Bühne betraten.

Gemeinsam stimmten sie das Lied „Feelin’ Groovy“ an und gaben damit direkt das Motto für den Abend vor. „Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir hoffen, dass Sie sich alle groovy fühlen“, begrüßte Frank das Publikum. Während die beiden Sänger die Besucher mit „Homeward Bound“ auf den Abend einstimmten, begrüßten sie die drei Bandmitglieder Ingo Kaiser (Drum), Sebastian Fritzlar (Keyboard und Bass) und Daniel Sütterlin (Gitarre) auf der Bühne.

Egal ob schnelle Rhythmen, lautes Schlagwerk, harmonische Melodien oder romantische Lieder – an diesem Abend war für jeden Geschmack etwas dabei. Mit „America“ bereitete die Revival Band ihren Zuhörern einen ruhigen Einstieg. Für „Scarborough Fair“ erntete die Band gleich einen besonders großen Applaus. „Wir ahnten nicht, dass das Publikum in Bibis gleich am Anfang so ausrastet“, erklärte Frank überrascht und brachte die Zuhörer mit seiner humorvollen Moderation immer wieder zum Lachen.

„Um die erhitzten Gemüter wieder zu beruhigen, müssen wir erstmal ein traurigeres Lied entgegensetzen“, fuhr er fort. Doch „The Boxer“ verbreitete nur noch mehr Stimmung, die spätestens zu diesem Zeitpunkt auch in den letzten Reihen angekommen war. Dies führte beim nächsten Lied „A Hase Shade Of Winter“ direkt zum ersten musikalischen Höhepunkt des Abends. Bei „Bright Eyes“ stimmte das Publikum sogar in den Gesang mit ein, bevor die Band mit „Cecilia“ kurz vor der Pause den zweiten Stimmungshöhepunkt erreichte.

Während sich die Gäste in der Pause mit Speisen und Getränken, die Mitglieder des GV Eintracht/Liederkranz servierten, stärken konnten, ging es nach der kurzen Unterbrechung genauso ausgelassen weiter. Mit „Mrs. Robinson“ begrüßte die Simon & Garfunkel Revival Band das Publikum zurück und präsentierte dann einige Erfolge Paul Simons aus seinen Soloalben. „Graceland“ füllte den Saal wieder bis in die hintersten Ecken mit großartiger Stimmung. Die Zuhörer sangen, klatschten und bewegten sich im Takt der Musik.

Bereits als die ersten Töne von „You Can Call Me Al“ hielt es das Publikum nicht mehr auf den Stühlen. Einen besonderen Applaus erhielt Sebastian Fritzlar für sein Können, das er am Bass unter Beweis stellte. Mit „Obvious Child“ brachte die Band sogar rhythmische Trommelklänge in das Bibliser Bürgerzentrum. Das Kontrastprogramm lieferten die fünf Musiker mit dem bekannten Lied „The Sound Of Silence“, das wieder Ruhe im Bürgerzentrum einkehren ließ.

Stehende Ovationen

„Wir nähern uns leider schon dem Ende unseres Konzertes“, verkündete Michael Frank an dieser Stelle. Zu „Bye Bye Love“ und „Like A Bridge Over Troubled Water“ musste sich das Publikum von der Band verabschieden. Mit Standing Ovations und Zugabe-Rufen schafften es die Bibliser jedoch, die Musiker noch einmal auf die Bühne zu locken. Mit „Cecilia“ animierte die Band noch einmal alle zum Klatschen, Tanzen und Singen, bevor sie sich unter tosendem Applaus endgültig verabschiedete.

