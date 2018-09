Fehlschläge auf der Leinwand

Biblis.„Die brillante Mademoiselle Neïla“ wird am Donnerstag, 20. September, 20 Uhr, zum Auftakt des langen Kinowochenendes in der Bibliser Filminsel gezeigt.

Neïla Salah wollte schon immer Anwältin werden und ist deshalb überglücklich, es auf die renommierte Pariser Assas Law School geschafft zu haben. Doch ausgerechnet an ihrem ersten Tag geht alles schief, was schiefgehen kann. Neïla kommt zu spät zu einer Vorlesung von Professor Pierre Mazard, der sie deswegen vor versammeltem Hörsaal zur Schnecke macht. Neïla ist bedient, doch auch für den Professor bleibt der verbale Ausfall nicht ohne Folgen. Die Universitätsleitung droht, ihn zu entlassen, wenn er Neïla nicht dabei hilft, einen prestigeträchtigen Rhetorikwettbewerb zu gewinnen. So sind der Professor und die Studentin gezwungen, zusammenzuarbeiten.

In 3 D läuft am Wochenende „Mission Impossible – Fall Out“. Tom Cruise, Henry Cavill und Rebecca Ferguson machen ihren Einsatz von Freitag, 21. September, bis Sonntag, 23. September, jeweils um 20 Uhr.

Die Geheimorganisation Impossible Mission Force (IMF) ist nach ihrer vorübergehenden Schließung wieder aktiv. IMF-Chef Alan Hunley schickt seine Agenten Ethan Hunt, Benji Dunn und Luther Stickell auf eine heikle Mission, um hochgefährliches, waffenfähiges Plutonium sicherzustellen, das auf dem Schwarzmarkt angeboten wird. Eine aus Weltuntergangsfanatikern bestehende Terroristengruppe plant, es sich unter den Nagel zu reißen und daraus tragbare Atombomben zu bauen.

Hunts Mission schlägt fatal fehl, weil er das Leben seiner Partner über den Erfolg seines Auftrags stellt. Das bringt das IMF unter Druck, so dass die CIA-Chefin Erica Sloane die Geduld verliert und ihren berüchtigten Agenten August Walker zur Verstärkung schickt.

Als Kinderfilm wird am Sonntag, 23. September, 15 Uhr, die niederländische Produktion „Allein unter Schwestern“ gezeigt. Der zwölfjährige Kos führt mit seiner Familie ein recht glückliches Leben am Meer, doch dann müssen er und seine Schwestern Libbie, Briek und Pel eines Tages plötzlich die Leitung des Familienhotels übernehmen. Ihre Mutter ist schon vor einiger Zeit gestorben und ihr Vater muss dringend ins Krankenhaus.

Das gestaltet sich natürlich schwieriger, als die vier Geschwister sich das vorgestellt haben. So stehen bald schon die Gläubiger vor der Tür. Kos sieht nur einen Weg, das nötige Geld zusammenzubekommen. Er muss eine Miss-Beach-Wahl gewinnen, an der seine Schwestern allesamt nicht teilnehmen dürfen. Gleichzeitig versucht er jedoch auch, ins Fußballteam zu kommen, um Isabel, das Mädchen seiner Träume, zu beeindrucken. cid

