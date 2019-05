Feierliche Konfirmation

Nordheim/Bürstadt.Seit vielen Monaten haben sie sich auf diesen großen Moment vorbereitet: Am Sonntagmorgen haben Jugendliche in der Nordheimer Simultankirche (Bild oben) und in der evangelischen Kirche von Bürstadt (unten) ihre Konfirmation gefeiert. Pfarrer Arne Polzer in Nordheim und Pfarrerin Johanna Gotzmann (Bild unten, r.) haben sie auf ihrem Weg begleitet und nun im Festgottesdienst gesegnet. Nachdem sich die Jugendlichen zu ihrem Glauben bekannt haben, wurden sie als vollwertige Mitglieder in ihrer Gemeinde aufgenommen. cos

