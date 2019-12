Feierlicher Abschluss des Jubiläumsjahrs

Biblis.„Ich komme immer gerne zu den Sängern und Sängerinnen des GV Frohsinn Biblis, denn hier sieht man in den lächelnden Gesichtern, dass Chorgesang Freude macht“, sagte Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße. Er erlebte bei der großen Weihnachtsfeier des Chors ein abwechslungsreiches Konzert, mit Gesang, Instrumentalisten sowie ergänzt durch Gedichtvorträge.

„Es ist unsere letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr“, betonten die beiden Vereinsvorsitzenden Inge Gölz und Hans Seibert. Man blicke auf ein schönes gemeinsames Jahr zurück. „Ich möchte mit ein paar Sätzen das Jubiläumsjahr in Erinnerung rufen“, so Inge Gölz. 125 Jahre wurden gefeiert. Die Eröffnung des Jubeljahres begann mit einem Festgottesdienst mit anschließender Matinee. „Am 18. Mai gaben die „Mainzer Hofsänger“ mit ihren tollen Stimmen ein begeisterndes Konzert, das die Zuhörer im voll besetzten Bürgerzentrum absolut mitriss und entzückte“, führte Gölz weiter aus. Die Sänger und Sängerinnen bereiteten sich zudem auf ihr eigenes Jubiläumskonzert vor, das unter dem Motto „Mit Frohsinn musikalisch auf Reisen“ stand und hinsichtlich der musikalischen Flugroute über Südeuropa verlief.

„Überraschend war, dass der isländische Chor Alafosskorinn aus Mosfellsbaer in Worms zu Gast war und es sich anbot, ihn in das Konzertprogramm mit aufzunehmen“, erklärte Gölz. Nun habe der GV Frohsinn eine Einladung zum Gegenbesuch nach Island erhalten.

Zahlreiche Auftritte

Der GV Frohsinn sang am Totensonntag für die Verstorbenen auf dem Friedhof, leider konnten zwei Aktive des Vereins nur einen Teil des Jubiläumsjahres miterleben. Am 1. Advent beteiligte sich der Frohsinn zum 13. Mal beim Bibliser Weihnachtsmarkt mit einem Stand und mit Gesang. Unabhängig von den eigenen Jubiläumsveranstaltungen trat der Chor beim Festakt zum 100. Jubiläum des FV Biblis sowie bei dessen Totenandacht auf. Ebenso beteiligte sich der Verein am Benefizkonzert zugunsten einer neuen Krippe für die Pfarrkirche Biblis.

„Wie Sie sehen, war es kein leichtes Jahr für die Sängerinnen und Sänger, und ich hoffe, dass wir das Jahr 2020 mit weniger Stress angehen können“, sagte Gölz. Im Anschluss präsentierte sich der Gemischte Chor, der Frauenchor, der Männerchor sowie als Solist Dr. Nikolaus Wachtel bei einem unterhaltsamen und beschwingten Konzert. Ebenso waren als Formation Charly Bartsch, Ferdi Mieth, Hans Seibert und Dr. Nikolaus Wachtel zu hören. Alle Teilnehmer begeisterten die Gäste mit weihnachtlichen Klängen. Zu hören waren etwa „Tochter Zion“, „Weihnachtsglocken“, „Halleluja“ oder auch „Glocken der Heimat“. Knapp zwei Stunden dauerten die Aufführungen. Erika Scheffe und Luana Wenz trugen Gedichte vor. Luca Wiechers spielte weihnachtliche Lieder auf dem Klavier. Ewald Glombik begleitete auf der Violine Stücke des Chors und war als Solist zu hören, unterstützt von Herbert Ritzert am Klaviert.

Ritzert oblag als Dirigent die musikalische Gesamtleitung. Durch seine dynamische und leidenschaftliche Art spornte er auch bei der letzten Jubiläumsveranstaltung die Sänger und Sängerinnen zu Höchstleistungen an. So wurden die Gäste mit einem hochwertigen Weihnachtskonzert in geselligem Rahmen verwöhnt. Außerdem gab es vier Lieder, die gemeinsam mit den Besuchern gesungen wurden. Die Bewirtung des Abends hatte die Theater AG Kleiner Bär und Company Biblis übernommen.

Bei den Ehrungen erhielt Xaver Henfling für 70 Jahre Mitgliedschaft und aktives Singen eine Auszeichnung. Charly Bartsch kam 1968 zum Frohsinn und wurde bereits für 50 Jahre Singen im Bibliser Verein geehrt. Zuvor sang er neun Jahre bei der Sängervereinigung Heßloch und erhielt durch Ritsert für 60 Jahre aktives Singen die Ehrung vom Deutschen Chorverband. Ferdi Mieth trat vor 40 Jahren ein und singt seit 1990, also 29 Jahre im ersten Bass. Weiterhin konnte Christa Bauer für 25 Jahren in der Altstimme ausgezeichnet werden. Von den fördernden Mitgliedern wurden geehrt: für 60 Jahre Heinrich Herbert, für 40 Jahre Hans Eib, Alois Schmitzer, Rolf Scheffe, Erwin Kohr und Günther Kleemann, für 25 Jahre Maria Buscher.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019