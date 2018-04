Anzeige

Biblis.Feierlich ziehen die Erstkommunionkinder in die Kirche St. Bartholomäus in Biblis ein. Das ist in diesem Jahr nicht durch das Hauptportal möglich, sondern die Kinder gelangen – wie ihre Angehörigen und die katholische Gemeinde – an der Seite in das Gotteshaus. Notwendig ist dies zum Schutz der Gläubigen wegen der Steinschlaggefahr. Denn aus dem Zierfries des Sandsteins hatte sich ein Brocken gelöst (wir berichteten). Die rot-weißen Zäune der Absperrung haben die Verantwortlichen zuvor schön verkleidet: Das christliche Symbol des Fisches ziert die weißen Tücher. red (Bild: Nix)