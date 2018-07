Anzeige

Biblis.Christian Bale und Rosamund Pike spielen die Hauptrollen in dem Film „Feinde – Hostiles“, der in der Bibliser Filminsel am Wochenende von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli, jeweils um 20 Uhr gezeigt wird. Die Kultur- und Kinderfilmstaffel haben derzeit Pause.

Im Jahr 1892 nimmt der hoch geachtete Armee-Offizier Joseph J. Blocker widerwillig die Aufgabe an, gemeinsam mit ein paar Soldaten den im Sterben liegenden Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk sowie dessen Familie quer durch das Land in dessen Heimat im Bundesstaat Montana zu bringen.

Den Indianer-Häuptling und den Offizier verbindet eine unschöne Vergangenheit. Doch die Gefahren der Reise durch unwegsames Land schweißen die Zweckgemeinschaft zusammen. Die ehemaligen Feinde müssen endgültig am selben Strang ziehen, als sie auf die traumatisierte Witwe Rosalie Quaid treffen, deren gesamte Familie gerade brutal von Komantschen ermordet wurde. Rosalie schließt sich der Gruppe an. Damit aber werden auch Rosalies neue Reisegefährten zum Ziel der Komantschen. cid