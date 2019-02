Felix Kusicka erste Wahl

Biblis.Die Bibliser CDU lädt in Vorbereitung der Bürgermeisterwahl alle Mitglieder am Donnerstag, 21. Februar, um 20 Uhr ins Hotel Lindenhof, in der Lindenstraße ein. Bei dieser Sitzung will sie den parteilosen Amtsinhaber Felix Kusicka für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister vorschlagen und offiziell nominieren.

Nach Klärung der Formalien begründet der CDU-Vorstand, warum er Felix Kusicka als Kandidaten vorschlägt. Es können im Anschluss auch eventuelle weitere Bewerber benannt werden. Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion und Aussprache. Schließlich findet die geheime Wahl des Bewerbers um das Amt des Bürgermeisters statt.

Die Wahl findet im Herbst statt. Neben Felix Kusicka, der am 1. April 2014 das Amt von seiner Vorgängerin Hildegard Cornelius-Gaus übernommen hat, haben Ewald Gleich von der SPD und Ralph Bühler, der von der Freien Liste Biblis unterstützt wird, ihren Hut in den Ring geworfen.

Gleich war auch 2014 schon Gegenkandidat von Felix Kusicka, musste sich aber in der Stichwahl geschlagen geben. red

