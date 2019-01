„Female pleasure“

Kinderfrühlingsfest

WVB lädt erneut zum Feiern ein

Das nächste Kinderfrühlingsfest in Biblis lockt am Sonntag, 7. April, von 12 bis 18 Uhr. Veranstalter ist der örtliche Wirtschafts- und Verkehrsverein (WVB). An dem Fest haben in den vergangenen Jahren über 25 Geschäfte, Vereine ...