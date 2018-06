Anzeige

Biblis.Gleich zwei Kindergartenfeste stehen am Wochenende in der Gemeinde Biblis an. Die katholische Kindertagesstätte Sonnenschein in Biblis verabschiedet am Freitag, 8. Juni, ab 16 Uhr beim Sommerfest ihre Vorschulkinder. Los geht’s mit einem Wortgottesdienst im Grünen mit Pfarrer Ludger M. Reichert. Für die kleinen Besucher gibt es reichlich Angebote zum Spielen und Bewegen. Die Kinder aus der Ideenwerkstatt haben sich überlegt, ein Wasserfest zu gestalten. Die Besucher können gespannt sein. Zum gemütlichen Beisammensein gehören auch Essen und Trinken. Das Fest endet um 20 Uhr.

Die evangelische Kindertagesstätte in Nordheim feiert am Samstag, 9. Juni, ihr Sommerfest. Es beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Simultankirche. Im Anschluss geht es in den Kindergarten, wo es Spiele für die Kinder, Kaffee und Kuchen sowie ein Mitmachkonzert mit Matthias Linßen gibt. Bei Regen findet das Sommerfest in der Kultur- und Sporthalle von Nordheim statt. str