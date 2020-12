Festessen zum Mitnehmen

Biblis.„Frohes Fest, guten Rutsch“ – So lauteten die Abschiedsworte der Filminsel-Helfer, die zum Food Truck in den Hof des kommunalen Kinos kamen. Es wirkte fast ein bisschen merkwürdig, so früh im Dezember diese Wünsche für Weihnachten und Silvester auszutauschen.

„Mit einigen wenigen werden wir noch schreiben, aber die meisten der Leute haben wir heute zum letzten Mal in diesem Jahr gesehen“, merkte Vorsitzende Birgit Gimbel etwas wehmütig an. Zusammen mit Marcus Müller war sie die ganze Zeit vor Ort, machte auch am Ende die Lichter aus und schloss das Tor wieder ab, nachdem „Lara’s Kantinchen“ sich wieder auf den Weg nach Ludwigshafen gemacht hatte.

Die beiden Filminsel-Vorsitzenden waren auf die Idee gekommen, den Food Truck zu engagieren. Das gemeinsame Jahresabschlussessen des Teams, das sonst immer im Dezember stattfindet, musste diesmal ausfallen. Deshalb waren alle eingeladen vorbeizukommen und sich kostenlos das frisch zubereitete Essen vom Truck abzuholen. Darüber hinaus war die Einladung an alle Nachbarn in der Hintergasse gegangen. Es war genügend Zeit über den Abend und auch genügend Abstand eingeplant.

Großeinkauf vor dem Lockdown

Viele hatten Warmhalteboxen dabei, in die sie die Gerichte verstauten, damit sie noch heiß zu den Familien daheim gebracht werden konnten. Damit nicht genug. Für die Mitglieder des Arbeitsteams standen im Kassenbereich die Süßigkeiten, Chips und Snacks mit bald ablaufendem Haltbarkeitsdatum bereit, damit sich jeder eine Tüte füllen konnte. „Bei uns kommt nichts um. Es ist zwar schade, aber wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen dürfen. Kurz vor dem zweiten Lockdown hatten wir noch mal einen Großeinkauf für den Kassenbereich gemacht“, so die Vorsitzende.

Während draußen in der Kälte auf das Essen gewartet wurde, kam Michael Schlicksupp in seinem pastellgelben Citroën HY, Baujahr 1970, ganz schön ins Schwitzen. Komplett ausgestattet mit 70er-Jahre Tapete in psychedelischem Muster ließ er es auf den Ofenplatten und dem Grill kochen und dampfen. Bereits ab halb vier war er angereist, groß vorbereiten musste er nichts mehr, außer jede Menge Teigwaren kochen für die Käsespätzle. Er ist wie viele aus seiner Branche „Corona-gebeutelt“ und hat sich sehr über die Buchung der Filminsel gefreut.

„Bei uns ist vieles weggebrochen und ausgefallen. Normalerweise finden etliche Food-Truck-Festivals statt, das ging alles nicht. Ganz abgesehen von den Festen, die alle ausgefallen sind“, berichtete Schlicksupp. Normalerweise pendelt er zwischen Mannheim und Ludwigshafen mit seinem Essensangebot, derzeit ist er aber fast nur noch in Ludwigshafen an einem Platz zu finden, an dem die Büros noch einigermaßen besetzt sind. Neben seinen Pastrami-Sandwiches waren das Raclette-Pfännchen und der Saumagen-Burger die Renner des Abends.

Birgit Gimbel hatte erst kürzlich mit dem Verleiher telefoniert, der immer die Ausstattung für das Open Air zur Verfügung stellt. Der hatte gemeint, die Branche rechnet nicht mit einen Anlauf des Kinobetriebs vor März. „Und was mir besonders leidtut ist, dass viele Kinobetreiber es nicht schaffen und aufgeben mussten“, befürchtet sie. Das hat sie in einem Radiobericht kürzlich gehört.

Zusammen mit Müller ist sie heilfroh, dass in der Filminsel keine Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Die beiden sind zwar ebenfalls traurig, dass keine Filme gezeigt werden dürfen, aber gemeinsam mit dem Helferteam hoffen sie auf bessere Zeiten.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.12.2020