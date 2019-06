Feuerwehr bindet Öl

Die Feuerwehr hat in der Kirchstraße in Biblis Öl binden müssen. © FFW

Biblis.Die Feuerwehr Biblis ist am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr zu einer technischen Hilfelistung gerufen worden. In der Kirchstraße waren nach einem technischen Defekt an einem Personenwagen Flüssigkeiten ausgelaufen. Die Fahrbahn sowie der Fußweg waren laut Wehr erheblich verunreinigt.

Die Feuerwehr fuhr die Einsatzstelle mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann an, die Fahrzeugflüssigkeiten wurden mit Bindemittel behandelt. Anschließend wurden Fahrbahn und Fußweg soweit wie möglich gereinigt. Zur Aufnahme der Halterdaten des Fahrzeugs und der Kontrolle der Einsatzstelle war ebenfalls eine Polizeistreife vor Ort. Einsatzende war für die Feuerwehr gegen 22 Uhr. red

