Feuerwehr hilft bei Notfall

Biblis.Die Bibliser Feuerwehren haben gestern gegen 14.45 Uhr die Landung eines Rettungshubschraubers in Nordheim abgesichert. Dieser war angefordert worden, um einen schwer verletzten Mann ins Krankenhaus zu bringen. Nach Auskunft des Feuerwehrsprechers Ralf Becker leisteten die Brandschützer beim Transport des Verletzten zunächst Tragehilfe. Der Mann sei in einem Haus verunglückt, so Becker weiter. Ein Rettungswagen habe ihn zum Feuerwehrgerätehaus gefahren. Dort wartete schon der Rettungshubschrauber. Die Feuerwehrleute sicherten das Gelände vor dem Gerätehaus ab und hielten dort ein Tanklöschfahrzeug in Bereitschaft. Das sei in solchen Fällen wegen des Kerosins im Hubschrauber üblich. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Biblis, Wattenheim und Nordheim. ps

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019