Feuerwehren löschen auf dem Acker

Nordheim.Die Feuerwehren Nordheim und Wattenheim sind am Mittwoch in den Abendstunden zu einem Brandeinsatz alarmiert worden. In Nordheim im Bereich der Maulbeeraue brannte ein abgeerntetes Getreidefeld auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Wenige Minuten nach Eintreffen forderten die Feuerwehrleute das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Biblis zur Unterstützung an, wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker berichtet.

Die Einsatzkräfte konnten dann das Feuer schnell und zügig löschen. Unterstützung bekamen die Feuerwehren durch einen ortsansässigen Landwirt, der mit einem großen Wasserfass die Brandstellen zusätzlich ausgiebig gewässert hat. Der Einsatz konnte gegen 20.45 Uhr beendet werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.07.2019