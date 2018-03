Anzeige

Wattenheim.„Das Jahr 2017 war sehr interessant“, begann Boris Morew, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Wattenheim, seinen Rechenschaftsbericht bei der Jahreshauptversammlung. Erfreut zeigte er sich über die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich engagieren. Nachwuchssorgen habe man keine. Bei den Wahlen wurde er im Amt bestätigt, neuer Stellvertreter wurde Roman Babist, der das Amt von Albert Neumann übernahm. Schriftführer ist Dirk Nauertz Marcel Otwarko wurde als Jugendfeuerwehrwart gewählt. Beisitzer sind Sebastian Platz und Timo Acker.

Los ging das Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr Wattenheim mit dem Einsammeln der Tannenbäume, die in Wattenheim öffentlich als Neujahrsfeuer verbrannt wurden. Die Bewirtung übernahm die SG NoWa. Die bei dieser Aktion eingesammelten Spenden flossen in die Nachwuchsarbeit. Feuerwehrmänner übernahmen wieder den Parcoursdienst beim Springturnier des Reit- und Fahrverein Nordheim. Dieser wiederum half mit Personal beim Kerwefest der Feuerwehr.

Das mehrtägige Fest zur Kerwe gepaart mit dem „Tag der offenen Tür“ sei weiterhin wichtig, um Einnahmen für die Feuerwehr zu erzielen, betonte der Vorsitzende. Die Zusammenarbeit mit der SG NoWa habe sich als „gut und beständig“ erwiesen. Der Kerwemontag wurde erstmals an einem neuen Platz von der SG NoWa in Eigenverantwortung gestaltet, damit verkürzte sich das Fest für die Feuerwehrhelfer. „Ich hoffe, dass wir das Fest in dieser Form weiterhin so abhalten können“, sagte Morew, der sich bei allen Helfern bedankte.