Film von erster Freizeit zu sehen

Biblis.Im 50. Jahr ihres Bestehens stellt die KAB Biblis einen wichtigen Teil ihrer Aktivitäten in den Mittelpunkt: die Kinder- und Jugendfreizeit. Seit 38 Jahren findet diese in der ersten Sommerferienwoche statt. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche sowie 40 ehrenamtliche Betreuer waren seither in verschiedenen Jugendherbergen zu Gast. Die erste Freizeit fand 1981 in Ober-Mossau statt. Günter Spatz hat damals einen Film gedreht, der jetzt digital aufbereitet wurde. Am Sonntag, 4. November, ist er um 10 Uhr in der Filminsel in Biblis zu sehen. Dazu lädt die KAB ehemalige Teilnehmer und Betreuer, Eltern, Teamer der heutigen Freizeit sowie Freunde ein. Der Eintritt kostet einschließlich Sekt und Croissant 4 Euro für Erwachsene, Kinder sind frei. Interessierte sollen sich bis zum heutigen Freitag bei Friedel Berg unter der Telefonnummer 06245/34 87 oder per E-Mail an fberg@kab-biblis.de anmelden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018