Film zu „Die grüne Lüge“

Biblis.Die KAB Biblis lädt am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr gemeinsam mit der Filminsel zu einem Kinoabend mit Diskussion ein. Gezeigt wird „Die grüne Lüge“. Die Autorin Kathrin Hartmann weist in ihrem Buch „Die grüne Lüge“ auf eine Scheinwelt der Konzerne hin, die sich als umweltfreundlich darstellen. Regisseur Werner Boote hat daraus einen Kinofilm gemacht, der den Öko-Boom kritisch hinterfragt und die Rettung der Welt als profitables Geschäftsmodell entlarvt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Als Moderator zum Film und der anschließenden Diskussion konnte Wolfgang Luley, Theologe und Mitarbeiter des katholischen Filmwerks in Frankfurt, gewonnen werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019