Filminsel Biblis startet mit „Marie Curie“

Biblis. In der Bibliser Filminsel beginnt wieder der Kinobetrieb. Zur Wiedereröffnung am Freitag, 21. August, zeigt das Team des Kommunalen Kinos den Film „Marie Curie“. Er ist von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. August, jeweils um 20 Uhr zu sehen. Auf weitere Filmangebote wie die Kulturstaffel und das Kinderkino verzichtet die Filminsel vorerst.

Karten für „Marie Curie“ sind nur online über das Ticketsystem der Filminsel zu kaufen. Eine Abendkasse gibt es nicht. Es werden feste Sitzplätze vergeben. Süßigkeiten, Knabbereien und Getränke sind vor Ort erhältlich, müssen aber bargeldlos bezahlt werden. Es gelten die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln. Besucher müssen Masken tragen, bis sie ihren Sitzplatz erreicht haben. Die Maskenpflicht gilt auch für das Foyer und für den Gang auf die Toilette.

Gegen alle Widerstände

Der Film erzählt die Lebensgeschichte der polnischen Chemikerin und Physikerin Marie Curie (gespielt von Rosamund Pike). Ihre Forschungsergebnisse haben bis heute unweigerliche Auswirkungen auf den Alltag der Menschen. Die visionäre Pionierin und zweifache Nobelpreisträgerin arbeitete in Frankreich und hatte aufgrund ihres Geschlechts mit Widerständen in der männlich dominierten Wissenschaftswelt zu kämpfen. Ihre ausländische Herkunft machte sie derweil zur Zielscheibe der französischen Presse. Eine wichtige Stütze fand sie nur in ihrem Ehemann und Forschungspartner Pierre (Sam Riley), der Liebe ihres Lebens.

Marie Curie ahnt bereits, was ihre Entdeckung von Polonium und Radium für die Zukunft der Menschheit bedeuten könnte. Neben Fortschritt lauert in der von ihr selbst so benannten Radioaktivität auch Gefahr, denn ihre eigene Gesundheit ist bereits angeschlagen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.08.2020