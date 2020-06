Filminsel bleibt geschlossen

Der Hof der Filminsel bleibt erst einmal verwaist. Christine Dirigo (SHM)

Biblis.Rauchende Köpfe hat das Team der Filminsel am vergangenen Mittwoch gehabt. 21 Mitarbeiter haben sich dort im Hof getroffen – damit alle genug Platz hatten – und debattiert. „Wir haben sehr lange diskutiert, ob wir wieder öffnen“, so Birgit Gimbel, eine der beiden Vorsitzenden. Laut Verordnung des Landes Hessen dürfen die Kinos wieder aufmachen, wenn auch mit Abstands- und Hygieneregeln. Insgesamt könnten nur 18 Besucher kommen – die Vorschrift lautet, dass für eine Person fünf Quadratmeter benötigt werden. „Wir haben das genau ausgerechnet. Mit der Fläche unten und dem Mitgliederbereich auf dem Balkon kommen wir auf diese Zahl“, erklärt Gimbel. Bei der Abstimmung am Ende des Abends stand fest: Die Mehrheit des Mitarbeiterteams war dafür, die Filminsel noch bis zum 7. August geschlossen zu lassen. Denn da soll das große Open-Air im Pfaffenaustadion stattfinden.

Starten könnte die Filminsel theoretisch jetzt schon: Der Verkauf von Tickets könnte komplett online laufen und wäre damit kontaktlos. An der Theke ist bereits ein Spuckschutz angebracht und derzeit wird gerade ein geeignetes EC-Cash-Gerät gesucht, das mit der Software des Kassensystems gut funktioniert – ebenfalls kontaktlos. Auch die Desinfektion wäre in allen Bereichen gewährleistet.

Bleibt noch die Frage nach den Filmen. Aktuelle Kinostarts von Blockbustern sind in den Herbst verlegt worden. Die Filmstaffeln laufen derzeit nicht – und so blieben nur ältere Filme oder Kulturstreifen, die nicht unbedingt ein sehr großes Publikum ansprechen.

Zudem wird es in diesem Jahr auch nicht die beliebten Sonntagmorgenveranstaltungen „Film & Frühstück“ geben – was alle sehr bedauern. Für die abgesagte Lesung mit dem Schauspieler Christian Berkel und seinem autobiografischen Familienroman wird noch ein neuer Termin gesucht. „Berkels zweiter Roman entsteht bereits. Dann kann er bei dem neuen Termin aus zwei Romanen lesen“, freut sich die Vorsitzende.

Gespräch mit Bürgermeister

Die Veranstaltung mit Dagmar Schönleber, die im September geplant ist, wird wahrscheinlich verschoben. „Dadurch kann es sein, dass es mit den Sonderterminen im Winter etwas voller ist als sonst“, merkte Birgit Gimbel an.

Die Filminsel will auf jeden Fall an dem Termin für das Open-Air-Kino am zweiten August-Wochenende im Pfaffenaustadion festhalten. „Dazu haben wir am Donnerstag ein Gespräch mit Bürgermeister Volker Scheib. Dann haben wir neue Informationen“, so Gimbel. Das Team wird ein besonders Konzept vorlegen, was auch die Abstands- und Hygienevorschriften beinhaltet. „Es wäre wirklich schon, wenn wir die Erlaubnis der Gemeinde bekommen. Denn es sehnen sich alle nach einer Abwechslung. Und die könnten wir mit dem Open-Air anbieten“, ist sich die Vorsitzende sicher. cid

