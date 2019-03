Filminsel-Team ist stolz auf mehr als 1000 Mitglieder

Biblis.Die Zahl der Mitglieder ist 2018 deutlich gestiegen. Das hat Vorsitzender Marcus Müller bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Filminsel Biblis betont. „Im vergangenen Jahr konnten wir das zweitausendste Mitglied aufnehmen“, sagte er stolz. Außerdem gab es einen Besucherrekord. Birgit Gimbel und Marcus Müller wurden als Vorsitzende betätigt. Beatrix Stockmann-Babist führt weiterhin die Kasse.

Die Versammlung fand im Saal des Kinos statt. Was es zu berichten gab, war vorher schriftlich ausgearbeitet worden, so dass die Teilnehmer mitlesen konnten. Es gab 2018 einen Zuwachs von 73 Filmfans, so gab es Ende Dezember insgesamt 1004 Mitglieder. Die Kinotechnik wurde einer Wartung unterzogen.

Im Mittelpunkt standen natürlich die Besucherzahlen. Die waren noch nie so hoch wie im abgelaufenen Jahr. Grund ist die Open-Air-Veranstaltung im Pfaffenau-Station, die bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Insgesamt waren 12 408 Zuschauer bei den Vorführungen. 1184 davon waren im Pfaffenau-Stadion. 2017 waren es 12 225 Zuschauer gewesen. Im Schnitt waren es 59 Besucher in 168 Vorstellungen der Wochenendfilme, die auch Mainstream-Filme genannt werden.

„Im Bereich Filmkunst, also donnerstags, waren es durchschnittlich 1055 Besucher in 46 Vorstellungen, was einen Schnitt von 23 ergibt“, rechnete Müller vor. Bei den Kinderfilmen gab es 45 Vorstellungen mit 1418 Besuchern. „Hier kamen im Schnitt 32 kleine Zuschauer pro Vorstellung“, so der Vorsitzende.

„Mama Mia“ der Hit

Die erfolgreichsten Filme waren „Mama Mia – Here we go again“ (Open Air, 700 Besucher), „Jurassic World“ (Open Air, 484 Besucher) und „Bohemian Rhapsody“ (461 Besucher). Die beliebtesten Kulturfilme waren: „Aus dem Nichts“ (101 Besucher), „Das Leuchten der Erinnerung“ (86 Besucher) und „Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“ (45 Besucher). Bei den Kindern waren erfolgreich: „Die unglaublichen 2“ (253 Besucher), „Paddington 2“ (127 Besucher) und „Ferdinand geht tierisch ab“ (78 Besucher). „Besonders beliebt sind unsere Filmbrunchs, die immer sonntagvormittags im Sommer im Hof stattfinden“, stellte Vorsitzende Gimbel fest.

Geehrt wurden für 25 Jahre: Roman Babist, Eric Baum, Gerhard Billau, Birgit Gimbel, Peter Gimbel, Anja Kroker, Thomas Litzinger, Uwe Mayer, Wolfgang Meyer, David Morew, Birgit Sacher, Claudia Sacher, Annette Schramm, Jutta Stockmann-Blaß, Gabi Uhrig, Peter Wienß und Dieter Wolf. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019