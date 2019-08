Firma verzichtet auf den Brecher

Biblis.Die Erweiterungspläne des Abbruchunternehmens Wetzel in Biblis sind wohl Makulatur – zumindest am zuletzt vorgesehenen Standort im Gewerbegebiet „Am Hohen Weg“ gegenüber der Gewerbestraße. Alle drei Fraktionen in der Gemeindevertreterversammlung haben auf Nachfrage angekündigt, das 2018 noch einmütig genehmigte Vorhaben in ihrer Sondersitzung am kommenden Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) zu

