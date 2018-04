Anzeige

Biblis.Monatelang haben sich die Jungen und Mädchen darauf vorbeireitet, jetzt rückt der große Tag näher: Am Samstag, 28. April, 17 Uhr, findet der Firmgottesdienst in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Biblis statt.

Die Firmlinge aus Biblis: Amelie Cech, Peter Weis, Tim Putz, Alexander Wetzel, Lara Haas, Nicolas Held, Isabell Bopp, Franziska Starker, Lukas Lorenz und Leonie Martin.

Gross-Rohrheim: Larissa Schäfer, Jonas Heinz, Patrik Vaupel und Lea- Sophie Hartmann.