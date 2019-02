Fischers Zerrbild

FLB-Mann Hans-Peter Fischer war einmal mehr in Höchstform bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Mittwochabend. Womöglich hat er sich deshalb so besonders angestrengt, alles und jeden schlecht zu machen in Verwaltung und Politik, weil Ralph Bühler da einsam im Zuhörerbereich saß. Das ist Fischers „unabhängiger“ Kandidat, der im Herbst Bürgermeister in Biblis werden soll. Wollte er dem verwaltungs- und politikunerfahrenen AfD-Mitglied einmal zeigen, wie man so richtig draufhaut?

Es ist unsäglich. Da ist das von der jüngsten Vergangenheit noch gebeutelte Biblis dabei, mit dem Ärztehaus einen riesigen Fortschritt zu machen – und der Beobachter erkennt das erst auf den zweiten Blick. Er muss zuerst den verbalen Müll zur Seite schieben, den Fischer über dem Parlament ausgeschüttet hat.

Da sitzt er und kramt hektisch im Berg seiner alten Sitzungsprotokolle, um dem gerade am Pult stehenden Gemeindevertreter zu belegen, dass dieser anno Tobak zu der Thematik etwas vermeintlich ganz anderes gesagt hat. So geht das in einer Tour. Der Scharfe. Der Aufpasser. Der Rechtschaffene. Der, ohne den alles aus dem Ruder liefe.

Das Etikett der Unfähigkeit, das Hans-Peter Fischer den Verantwortlichen in Biblis so gerne anheftet, es ist ein Zerrbild. Als wäre es gezeichnet von einem, der die Erhöhung seiner selbst sucht – indem er andere herabwürdigt.

Statt sehr wohl kritisch aber eben auch konstruktiv mitzuziehen bei für Biblis so wichtigen Projekten, sucht Fischer die Konfrontation auf Nebenschauplätzen. Geht es ihm gar nicht um die Entwicklung seiner Heimatgemeinde? Geht es ihm gar nicht um Biblis? Geht es ihm nur um Randale der Randale wegen? Sein Verhalten drängt diese Fragen auf. Oder bedeutet, politisch weit rechts zu stehen, am Ende doch nur die Freude am Destruktiven? Die Freude an der rotzigen Respektlosigkeit gegenüber dem politischen Gegner? Das kann nicht sein. Die FLB ist demokratisch legitimiert. Fischer sollte das endlich begreifen.

