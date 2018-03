Flächenbrand an Bahngleisen

Anzeige

Biblis.Einen Flächenbrand hat die Feuerwehr Biblis am Samstag an der Bahnlinie gelöscht. Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil Gras und Büsche auf rund 50 Quadratmetern neben den Gleisen der Strecke Frankfurt-Mannheim in Höhe der Brücke (L 3261) über die Bahnlinie brannten.

„Wegen des starken Windes war Eile geboten. Das Feuer breitete sich in Richtung einer großen Wiese und eines kleinen Waldstücks aus“, teilte Sprecher Ralf Becker mit. Die sechs Feuerwehrmänner konnten den Brand zügig löschen. Für die Arbeiten wurde der Zugverkehr in beide Richtungen eingestellt. Möglicherweise hatte Funkenflug beim Abbremsen des Zugs vor dem Bahnhof den Brand ausgelöst, das sei an der Stelle schon häufiger passiert. cos