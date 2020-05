Fleißige DRK-Näherinnen

Biblis.Der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie hat auch die Sozialarbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Biblis, betroffen. Aus Alters- und Gesundheitsgründen gehören die Mitarbeiter zur Risikogruppe und fallen für Zwecke der persönlichen Hilfe für andere aus. Doch auch kontaktlos gab es weiterhin einiges zu tun.

„Durch den Hilferuf aus einem Seniorenheim in Biblis kam die Idee zum Maskennähen“, so Silke Wetzel vom DRK. Stoffe und Nähmaschine waren vorhanden und so konnten spontan über dreißig Masken dem Bibliser Seniorenheim schon am nächsten Tag übergeben werden, weitere folgten. Da das „Schneiderteam“ in einer Hausgemeinschaft wohnt, war die Zusammenarbeit unkompliziert. Adelheid Schultheiß schnitt zu und nähte, Silke Wetzel steckte die Einzelteile zusammen und disponierte, unterstützt wurden sie teilweise von Jessica Wetzel. Das ehrenamtliche Team erhielt weitere Anfragen und aktuell haben sie bereits 628 Mund-Nase-Bedeckungen genäht und kostenlos verteilt.

Anfragen von Schulen und Firmen

Neben dem Seniorenheim konnten sie so auch eine Arztpraxis ausstatten, sie nähten Masken für die vierten Klassen der Schule in den Weschnitzauen Biblis sowie für die Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim. Auch fragten zwei Firmen sowie die Gemeinde Biblis bei ihnen an. Hier nähten sie für alle Mitarbeiter der Gemeinde, im Rathaus, für den Bauhof oder für die Gemeindekindertagesstätten in Biblis und Wattenheim entsprechend Mund-Nase-Bedeckungen. Diese übergaben Silke Wetzel und Adelheid Schultheiß dem neuen Bürgermeister Volker Scheib im Rathaus.

Genäht wurden Masken in den Größen für Grundschulkinder bis hin zu XL-Formaten für Erwachsene. „Weiterhin haben wir alle Aktiven aus dem Verein mit Masken ausgestattet, vom Jugendrotkreuz über die Bereitschaft bis hin zur Sozial- und Wohlfahrtsarbeit“, so Wetzel und ergänzte, dass auch die Teilnehmer, die zum Senioren-Spielnachmittag des DRK gehören, Masken erhielten.

Insgesamt wurden rund 3500 Meter Nähgarn, 1330 Meter Gummiband, etwa 52 Quadratmeter Stoffe und zig Nähmaschinennadeln verbraucht. „Unser Team war überrascht von der Vielzahl der Aufträge. Wir danken der Bürgerstiftung Biblis sowie allen Privatpersonen für Sachspenden hierfür. Die Masken wurden von uns nicht verkauft. Wir durften uns aber über zahlreiche Spenden freuen“, sagte Adelheid Schultheiß. Dazu gehörte auch mal „Nervennahrung“ wie Süßigkeiten und Gebäck, auch Blumen gab es als Dankeschön. Das DRK hat den Behelfsmasken Waschanleitungen dazugelegt, macht aber nochmals darauf aufmerksam, dass diese bei 60 Grad waschbar sind, aber nicht in die Mikrowelle dürfen. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.05.2020