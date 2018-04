Flottes Tänzchen auf Rollen

Anzeige

Biblis.Die „Gut drauf“-Osterferienspiele in Biblis endeten mit einem Vorführungsnachmittag der Kinder in der Riedhalle. Dort konnten die Jungen und Mädchen kleine Kunststücke, lustige Szenen oder einfach die Handhabung des ein oder anderen Fahr- und Akrobatikgerätes vorführen. Pro Tag waren um die vierzig Kinder bei den Ferienspielen angemeldet, etwa fünfzehn Teilnehmer führten etwas beim großen Finale auf.

„In diesem Jahr gibt es keine Theateraufführung. Für die Herbst- Ferienspiele ist wieder eine angedacht“, sagte Werner Hartel, Hauptorganisator und Initiator der „Gut drauf“-Ferienspiele in Biblis. Diese gestalten in Zusammenarbeit die Sportjugend Bergstraße, die Sportjugend Hessen und der Einrad-Zirkus vom Radfahrer-Verein Biblis sowie die Gemeinde Biblis. Die Ferienspiele feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Dieser runde Geburtstag soll mit weiteren Aktionen im Herbst gefeiert werden. Doch auch ohne eine Theateraufführung der Jungen und Mädchen gab es einiges in der Riedhalle zu sehen.

Luisa und Marie machten mit einer kurzweiligen Zirkusnummer den Beginn. Während Luisa im Prinzessinnenkleid hereinkam, schnarchte Marie als frecher Clown hörbar in einem Riesenkissen. Als der Clown erwachte, sah er Marie, die auf dem Seil balancierte und Kunststücke präsentierte. Der Clown probierte das auch aus, aber hatte nur Unfug im Kopf, warf die Accessoires von sich und sprang wild auf dem Seil oder dem Boden herum. Mit einem Kopfschütteln zeigte die Prinzessin an: „So wird das nichts.“ Der Clown versuchte, es alleine nachzumachen, scheiterte aber an seiner Tollpatschigkeit. Am Ende nahmen sich beide an den Händen, und so klappte auch der Lauf über das gespannte Seil. „Gemeinsam stark, gemeinsam kann man alles schaffen.“