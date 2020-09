Flucht aus der Sklaverei

Biblis.Juliette Binoche, Catherine Deneuve und Ethan Hawke spielen in „La Vérité – Leben und lügen lassen“, der am Donnerstag, 10. September, 20 Uhr, in der Filminsel zu sehen ist. Darin geht es um die französische Schauspielerin Fabienne, die ihre Biografie veröffentlicht hat. Ihre Tochter Lumir hat die Vergangenheit aber ganz anders in Erinnerung. Sie will ihre Mutter mit den Unwahrheiten der Memoiren konfrontieren und kehrt mit ihrem Mann Hank und Kind aus New York nach Paris zurück.

Am Wochenende läuft von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. September, jeweils um 20 Uhr „Harriet – Der Weg in die Freiheit“. Mitte des 19. Jahrhunderts lebt und arbeitet die Sklavin Minty auf einer Plantage von Edward Brodess in Maryland und träumt von einem Leben in Freiheit. Als sie von ihrer Familie getrennt und an einen neuen Besitzer verkauft werden soll, ergreift sie die Flucht und schafft es bis zur Anti-Slavery Society nach Pennsylvania. Sie will fortan Menschen helfen, die das gleiche Schicksal teilen.

Einfühlsamer Film über Demenz

„Romys Salon“ heißt der Kinderfilm, der am Sonntag, 13. September, um 15 Uhr gezeigt wird. Oma Stine passt nicht gerne auf ihre Enkelin Romy auf, weil sie noch einen Friseursalon betreibt. Romy kommt jeden Nachmittag nach der Schule in den Salon und hilft mit. Bald aber wirkt die Großmutter zunehmend verwirrt und spricht von ihrer Kindheit in Dänemark. Der Gang ins Pflegeheim scheint unausweichlich. Romy fragt sich aber, ob es Stine dort gut geht, und will ihre Großmutter wieder aufmuntern. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.09.2020