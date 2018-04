Anzeige

Biblis.„Man sollte auf Büchern nicht herumhüpfen oder sie in den Matsch werfen“, sagten die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Sonnenschein im Chor, die bei der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Biblis ihren Bibliotheksführerschein gemacht hatten. Bücher sollten in Ehren gehalten und lieber gelesen werden. Die Kindergartenkinder lernten bei ihren drei Besuchen in der KÖB aber noch viel mehr.

Ulrike Schmitzer, Leiterin der KÖB, hatte die Kinder und ihre Eltern zum Abschluss in die Bücherei eingeladen, wo die kleinen Teilnehmer ihre Urkunden zum bestandenen Bibliotheksführerschein erhielten. Seit vielen Jahren werden die Vorschulkinder von beiden örtlichen Kindergärten regelmäßig in die „Geheimnisse der Bücherei“ eingeweiht.

„Was macht man eigentlich in einer Bücherei, wie kann man sich ein Buch ausleihen und wie sind diese gekennzeichnet?“, diese Fragen und viele mehr beantwortete das Team der KÖB anschaulich und spielerisch. Es ging es auch darum, Kinder und deren Familien auf die Bücherei neugierig zu machen, Lust aufs Stöbern zu wecken, lesen und vorlesen zu lassen.