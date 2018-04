Anzeige

Biblis.Die Gemeinde Biblis soll sich für die beiden Ortsteile bei der Aktion „Free Wi-Fi for Europeans“ der Europäischen Kommission bewerben. Wenn Biblis ausgewählt wird, gibt es 15 000 Euro für die Einrichtung der Wi-Fi-Netzpunkte. Das entschied der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss einstimmig.

Der Antrag war von der SPD-Fraktion gekommen, die fand, dass es kostenlosen Netzzugang auch in Nordheim und Wattenheim geben müsse und nicht nur in der Kerngemeinde. Hier sind zwei solche Stellen eingerichtet, am Rathaus und am Bahnhof. „Kostenlos ist nicht immer umsonst“, merkte CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Michael Platz an. Für die Einrichtung beider Bibliser Punkte habe die Kommune einiges ausgeben müssen, so dass die Förderung vom Kreis Bergstraße letztendlich nur einen geringen Beitrag ausgemacht habe.

Es müsse ebenso damit gerechnet werden, dass sich viele Leute an den beiden WLAN-Punkten der Ortsteile dann im Freien aufhalten und sich gegebenenfalls auch unterhalten würden, so Platz. Gerade habe es im Wattenheimer Ortsbeirat Beschwerden über die oft zu laut und zu lange feiernden Gesellschaften am Dorfgemeinschaftshaus gegeben. Diese Nachteile müssten ebenfalls kommuniziert werden. Bürgermeister Kusicka informierte darüber, dass im Winter Angsträume rund um das Bibliser Rathaus entstanden seien, weil sich Leute dort aufhielten, die das freie WLAN genutzt hätten. „Daraufhin haben wir beschlossen, es nur noch bis zum Einbruch der Dunkelheit freizuschalten und nicht mehr 24 Stunden lang. Das konnten wir so machen, weil es unsere eigene Anlage ist. Wie das bei einer aus Fördermitteln sein wird, muss erst noch festgestellt werden“, meinte der Bürgermeister.