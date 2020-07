Biblis. Ganz gelassen geht Nicole Skubella, Leiterin der Bibliser Schule in den Weschnitzauen, in die Sommerferien. „Die zwei Wochen, als jetzt alle kommen durften, waren ganz toll. Jegliche Ängste, die es vorher gab, waren weg, weil es so prima geklappt hat“, erzählt sie am Telefon.

Das Tragen einer Maske hatten die Lehrer in Biblis ihren Kindern empfohlen. „Obwohl es keine Pflicht

...