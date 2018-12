Friedenslicht aus Betlehem

Biblis.Die KAB Biblis beteiligt sich bereits zum zehnten Mal an der Aktion Friedenslicht, die von den Pfadfindern ins Leben gerufen wurde. Seit 25 Jahren gibt es diese Aktion, die in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ steht. Das Licht der Hoffnung wird am Freitag, 21. Dezember, 18 Uhr, im ökumenischen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus weitergegeben. Jeder, gleich welcher Nationalität und Konfession, ist dazu eingeladen, das Licht mit nach Hause zu nehmen. Interessierte werden gebeten, dazu eine Kerze und eine Laterne mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die KAB Biblis zu Gebäck und Glühwein vor der Kirche ein. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018