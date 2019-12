Friedenslicht kommt an

Biblis.„Mut zum Frieden“: So lautet das diesjährige Motto des Friedenslichts aus Bethlehem. „Und Mut wird tatsächlich im Übermaß gebraucht, um die vielen Brandherde und Konflikte auf unserer Erde zu entschärfen und hoffentlich dauerhaft zu befrieden“, schreibt die KAB Biblis in einer Mitteilung. Sie will auch in diesem Jahr einen kleinen Teil beitragen und holt das Friedenslicht nach Biblis.

Das Licht der Hoffnung wird in der Geburtsgrotte von Jesus Christus in Bethlehem entzündet und von dort aus durch die Pfadfinder nach Deutschland gebracht. Im ökumenischen Wortgottesdienst am Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr, wird das Friedenslicht in der Kirche St. Bartholomäus in Biblis weitergegeben. Hierzu sind alle, gleich welcher Konfession, herzlich eingeladen. Sie sollten eine Kerze und eine Laterne mitbringen für ihr Licht. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die KAB Biblis zu Gebäck und Glühwein vor der Kirche ein. red

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019